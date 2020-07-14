«Какая же ты страшная»: до чего доводит женщин травля в интернете

Когда чужая ненависть действительно пугает

Недавно недоброжелатель написал мне в Telegram. Меня это сильно удивило, потому что мой личный аккаунт знают только знакомые и друзья.

Стало страшно. Ведь, судя по сообщению, он следил за мной в Instagram и мог легко написать мне в директ. Но человек провел целое расследование, чтобы найти мой личный мессенджер, что само по себе уже выглядит угрожающе. От самого сообщения тоже исходила агрессия:

«Психически больная Дарья, здравствуйте! Вам не надоело *уйню нести про цифровой этикет. Может вам, уважаемая Дарья, не к психологу ходить, а к психиатру? Дарья, пожалуйста, успокойтесь и перестаньте *уйню нести. А то психушка вас примет, как к себе домой».

После этого я изменила имя в мессенджере, чтобы меня было невозможно вычислить. И впервые задумалась, что нужно быть осмотрительнее и подумать о безопасности.

Хейтеры — не злодеи, а обычные люди

Я думаю бесполезно говорить о том, что травить людей в интернете — это плохо. Большинство хейтеров понимает, что их слова ранят живого человека, они делают это намеренно. Я бы скорее попросила таких людей задуматься о том, почему они так поступают.

Если вы тратите время и силы на то, чтобы писать гадости тому, с кем вы даже незнакомы — это сигнал, что в вашей жизни что-то не так.

Каждый раз, желая дать непрошеный совет или раскритиковать внешность другого человека, задавайте себе вопрос: «Зачем я это делаю?» Если вы не уверены, что ваше сообщение правдиво, справедливо и несет добро — лучше ничего не пишите.