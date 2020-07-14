«Какая же ты страшная»: до чего доводит женщин травля в интернете

Развлекательный портал Леди Mail.ru собрал воедино высказывания известной журналистки и блогера из России, 27-летней Дарьи Васильевой. Девушка пишет о цифровом этикете — правилах поведения в мессенджерах и соцсетях, которые позволяют сделать интернет-общение комфортным и безопасным.
По иронии, даже такая, казалось бы, безобидная тема периодически побуждает «хейтеров хейтить». Дарья рассказала о том, как справляется с агрессией в свой адрес и о том, почему кибербулинг так же опасен, как травля в реальной жизни.
Как я впервые стала жертвой интернет-травли
Я училась в МГУ. Случайно узнала, что в одном из университетских пабликов в соцсети разместили мою фотографию, под которой был написан издевательский пост. Меня там назвали религиозной фанаткой (видимо, автор узнал, что я ходила в церковь). Сравнивали меня с петухом, из-за того что я красила волосы в яркие цвета. Подробностей не помню, но для меня это было ударом: это же видел весь университет!
Меня разрывало от несправедливости: «Почему я?!» Это было больно, грустно и унизительно. Больше всего пугала мысль, что есть какой-то человек, который настолько меня ненавидит, что потратил время и силы, чтобы написать такой пост. Тогда меня спасла поддержка моего парня и однокурсников, которые закидали автора требованиями удалить пост, и комментариями со словами «Не трогайте Дашу».
Как хейтеры портят настроение
Сейчас я пишу о цифровом этикете в своем Instagram. Иногда под постами появляются комментарии вроде: «Автор дура», «Какая же ты страшная», или «Ой, это что, трансгендер?», или оскорбительные комментарии о моем муже.
Думаю, некоторых людей задевает, что какая-то девочка с фиолетовыми волосами «учит их жизни». Многие из тех, кто пишет мне гадости, даже не понимают, кому они пишут. Они не читают мой блог, не знают меня как автора и человека.
Некоторых просто раздражает моя внешность на фото — короткая стрижка, татуировка или разноцветные волосы. Для них это достаточный повод, чтобы облить меня грязью и испариться.
ТЫ ИЛИ ВЫ? 💜 Даша! Думаю, только у тебя получится найти ответ на один мой вопрос… В последнее время сталкиваюсь с тем, что затрудняюсь, как обращаться к блогерам (на ты или на вы). С одной стороны, не хочется быть невежливой и сразу на «ты». Hy а с другой стороны, если человек сам обращается к своей публике «ребята», «друзья», то уже автоматически можно обращаться на «ты»? ⠀ Думаю, что всегда можно спросить у блогера, как ему комфортно, и получить ответ. ⠀ В шапке профиля у некоторых написано «ко мне на ты», а некоторые намеренно обращают свое внимание, что им комфортно «вы». ⠀ Если ответа нет, можно обратить внимание на то, как обращаются к человеку другие подписчики, например, на скринах в его сториз. ⠀ А еще стоит посмотреть, как он обращается к аудитории: “Дорогие россияне” или “котики” – тональности прочитается ответ, “вы” это будет или “ты”. ⠀ Я обычно нормально отношусь к обращению «ты» от подписчиков, если они просто отвечают на сториз. Но если вопрос рабочий и задается от имени бренда или человеком, который явно не читатель моего блога (то есть мы «незнакомцы»), мне будет приятно услышать «Дарья» и «вы» в качестве уважения. И В РЕКЛАМНОМ ПРОФИЛЕ!😂 ⠀ ❓А вы какое обращение предпочитаете? А сами как обращаетесь к незнакомым людям в Интернете? 💜А в сториз сегодня разбираю сообщения на предмет соблюдения цифрового этикета: «что ТАК с этим сообщением»😄
Когда чужая ненависть действительно пугает
Недавно недоброжелатель написал мне в Telegram. Меня это сильно удивило, потому что мой личный аккаунт знают только знакомые и друзья.
Стало страшно. Ведь, судя по сообщению, он следил за мной в Instagram и мог легко написать мне в директ. Но человек провел целое расследование, чтобы найти мой личный мессенджер, что само по себе уже выглядит угрожающе. От самого сообщения тоже исходила агрессия:
«Психически больная Дарья, здравствуйте! Вам не надоело *уйню нести про цифровой этикет. Может вам, уважаемая Дарья, не к психологу ходить, а к психиатру? Дарья, пожалуйста, успокойтесь и перестаньте *уйню нести. А то психушка вас примет, как к себе домой».
После этого я изменила имя в мессенджере, чтобы меня было невозможно вычислить. И впервые задумалась, что нужно быть осмотрительнее и подумать о безопасности.
Хейтеры — не злодеи, а обычные люди
Я думаю бесполезно говорить о том, что травить людей в интернете — это плохо. Большинство хейтеров понимает, что их слова ранят живого человека, они делают это намеренно. Я бы скорее попросила таких людей задуматься о том, почему они так поступают.
Если вы тратите время и силы на то, чтобы писать гадости тому, с кем вы даже незнакомы — это сигнал, что в вашей жизни что-то не так.
Каждый раз, желая дать непрошеный совет или раскритиковать внешность другого человека, задавайте себе вопрос: «Зачем я это делаю?» Если вы не уверены, что ваше сообщение правдиво, справедливо и несет добро — лучше ничего не пишите.
Я верю, что тогда общение между людьми станет чуточку комфортнее. И в интернете, и в жизни.
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Почему хейтеры хейтят блогеров и как с этим быть? ⠀ В Инстаграме у меня очень мало негатива в комментариях и Директе, спасибо за это💜 Но я веду блог ещё и на платформе Яндекс.Дзен: да, именно оттуда скриншоты комментов типа «Страшная какая, волосы на руках», «Автор дура» итд. ⠀ Но если раньше хейт меня ранил, сейчас я понимаю, что над ним можно только посмеяться. Что мы с вами сейчас и сделаем, когда я покажу несколько примеров (в галерее) и расскажу, как бороться с хейтом. ⠀ 🐝Игнорировать ⠀ Некоторые комментарии проще проигнорировать, чтобы не тратить свои силы. Тем более, что они написаны только с целью самоутвердиться и задеть. ⠀ 🐝Блокировать ⠀ Если в комментарии откровенная жесть, призыв к насилию, жестокость, заблокировать автора будет лучшим решением, с таким человеком разговоры без специалиста бесполезны. ⠀ 🐝Попробовать выйти на диалог ⠀ Если я вижу, что человек просто не понимает, что я хочу сказать, пытается придраться, но интересуется темой, лучше я попробую объяснить ему что-то. Если дальше начнутся оскорбления - возвращаемся к пункту 2. Если диалог - он может привести к чему-то хорошему ⠀ 🐝Ответить тем же Есть вариант “опуститься до их уровня” и послать, оскорбить или сказать в ответ что-то неприятное. На это они обычно говорят “Ой, а еще про этикет пишет, где ваш этикет, оскорбляете других людей, стыд позор”. Но почему я не могу ответить хаму хамством?😄 ⠀ 🐝Пошутить ⠀ Здесь я чаще всего использую метод зеркала: Если мне пишут «Бесполезная статья», я отвечу «Бесполезный комментарий». Если скажут «Ох, сколько этих блогеров развелось», отвечу «ох, сколько критиков развелось!». ⠀ А иногда другие комментаторы справляются сами и ставят хейтеров на место без меня😄 ⠀ Главное — помнить, что негатив в комментариях — не про вас, а про комментатора. У него был плохой день, у него, вероятно, тяжелая жизнь, возможно, он завидует, может, ему очень грустно. Но отвечать на его негатив и пропускать через себя – не ваша обязанность! ⠀ А вы сталкивались с негативными комментариями в соцсетях? Что делаете с ними?