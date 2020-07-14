Переживший онкологию певец Шура резко сбросил 28 килограмм

Некогда популярный в средине 90-х годах певец Шура рассказал о том, как он похудел на несколько десятков килограмм.

Оказывается, что Шура даже перенес операцию по урезанию желудка. Но кроме этого, также певец соблюдал диету, старался меньше есть, пишет Clutch.

«Я периодически уезжал к друзьям на дачу, там куча детей. Я занимался детьми, как большая няня. Немножко было творчества. Я за эти три месяца выбрал себе новый репертуар песен»,

- также поделился певец с поклонниками.

Также мы сообщали, что певец Шура признался Анне Седоковой, что уже очень долго болеет. Как выяснилось, он тринадцать лет пил лекарства от изжоги, а потом из-за этого у него нашли огромную грыжу в желудке. Вот как сам об этом Шура рассказал:

«Вам через два дня на операционный стол». Я говорю, мол, в связи с чем? А она мне: «В связи с тем, что у тебя, дорогой мой, 13-сантиметровая грыжа в желудке».

Он потратил на лечение рака около одного миллиона долларов. Ему провели около 25 операций, на одной из которых ему удалили яичко.

«Каждый раз, когда ложусь на стол, думаю, за что мне это. Ну я уже не спрашиваю почему. Это был еще один урок в моей жизни, на следующее утро я встал и пошел»,

- добавил Шура.

Певец Шура ФОТО: Ramil Sitdikov / RIA Novosti