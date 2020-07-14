Пышных форм больше нет: Ивлеева объяснила, почему у нее уменьшилась грудь

Известная российская телеведущая и блогерша всегда славилась красивой фигурой и пышной грудью, однако теперь, ее форму немного сдулись.
Настя Ивлеева привыкла вести с подписчиками в Instagram открытый диалог. Недавно ведущая показала фрагменты откровенной фотосессии, где она позирует в коротком топе. Поклонники отпустили пару замечаний насчет размера ее груди — им показалось, что раньше бюст был у девушки больше. Ивлеева не заставила себя долго ждать и дала объяснение метаморфозам своего тела, сообщает 5-tv.ru.
«Открою секрет — когда ты жирная — сиськи тоже жирные. Когда ты стройная, то и сиськи стройные. Мне лично жирные сиськи не нравятся»,
— написала ведущая.
Также она призналась, что предпочитает искусственный бюст большого размера натуральному. Пока девушка об операции не задумывается, но не исключает такой вариант в будущем.
«Силиконовые нравятся, а жирные нет! Я пока силиконовые не хочу. Хожу со стройными с момента, как мы с вами познакомились, я была толще на десять килограммов. Вроде все логично. Вопрос закрыт, спокойной ночи, мои любители пообсуждать чужие сиськи-письки»,
— заключила Ивлеева.