«Худшая реклама генетического теста»: Смотрите, как похожи дочки Ивана Урганта на своего отца

Неделю назад телепрограмма "Вечерний Ургант" ушла на каникулы до начала следующего телесезона. Так что у ее ведущего, 42-летнего Ивана Урганта, появилось больше времени для общения с семьей. На днях он вместе с женой Натальей Кикнадзе и детьми посетил одно из новых арт-мест в Москве, рассказав об этом у себя в инстаграме, передает Spletnik.ru.