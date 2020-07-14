Смертельное селфи: в погоне за хайпом подросток рухнул с моста и разбился

Мальчик не смог удержаться в погоне за красивым кадром одной рукой за перила.
Погоня за красивым селфи вновь привела к трагическому финалу очередного подростка. В Ленинградской области ученик третьего класса решил сделать фотографию на фоне железнодорожных путей на мосту. Рискованное предприятие не удалось, мальчик рухнул вниз.
Как стало известно Пятому каналу, вечером 13 июля в местное отделение полиции поступил сигнал о происшествии. На место падения подростка прибыл наряд поисково-спасательных сил, школьника доставили в больницу в тяжелом состоянии. От полученных травм он скончался.
Желание сделать эффектный кадр на фоне живописной природы или, напротив, урбанистического пейзажа нередко становится причиной гибели множества молодых людей. Ранее писали, что девушка-инстаблогер в пригороде Сиднея разбилась, рухнув с обрыва во время селфи. Ее тело нашли только спустя четыре часа.