Смертельное селфи: в погоне за хайпом подросток рухнул с моста и разбился

Погоня за красивым селфи вновь привела к трагическому финалу очередного подростка. В Ленинградской области ученик третьего класса решил сделать фотографию на фоне железнодорожных путей на мосту. Рискованное предприятие не удалось, мальчик рухнул вниз.

Как стало известно Пятому каналу, вечером 13 июля в местное отделение полиции поступил сигнал о происшествии. На место падения подростка прибыл наряд поисково-спасательных сил, школьника доставили в больницу в тяжелом состоянии. От полученных травм он скончался.