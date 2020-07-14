«Смех уместен всегда»: Собчак объяснила дикий хохот на кладбище

«Я вспыльчивая, раздражительная,бесноватая и категоричная, – пояснила Ксения. – Дураков ненавижу. Считаю, что шутить можно и нужно над любыми, самыми трагическими ситуациями. Но прежде всего надо уметь смеяться над самим собой. Что и делаю. Постоянно. И шлю всем большой фак, кто считает юмор неуместным».

«Смех уместен всегда, – уверена Собчак. – Особенно на кладбище, в автозаке и в реанимации». Она считает, что именно смех помогает выйти из самых трагчиеских и драматичных ситуаций в жизни.

Рассказала Ксения Анатольевна и о других чертах своего непростого характера. «Терпеть не могу тех, кто медленно соображает, ханжествует и тех, кто лишен чувства юмора, – это калеки. Можно за это меня не любить? Можно, и я разрешаю», – резюмимировала Собчак на своей страницей в социальной сети.