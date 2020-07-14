Догадайтесь, какой продукт, по словам французских ученых, убивает коронавирус!

По данным авторов исследования, этим продуктом является капуста. Ученые обнаружили, что различные виды капусты пользуются популярностью в странах, где были зафиксированы низкие показатели смертности от коронавируса. Например, в Германии и Южной Корее смертность от COVID-19 была значительно ниже.

Отмечается, что в капусте содержатся вещества, которые препятствуют тяжелому течению коронавируса. Так, в квашеной капусте есть антиоксиданты, которые усиливают защиту организма от патогенов.