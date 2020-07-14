«Я отпускала детей только с папой»: Муцениеце не знала, что Прилучный поедет в Крым с любовницей

Актриса Агата Муцениеце в Instagram ответила одной из своих подписчиц, которая выразила свое недоумение, почему она позволила поехать на отдых пока еще официальному мужу актеру Павлу Прилучному с детьми и актрисой Мирославой Карпович, пишет Телепрограмма.
Согласно многочисленным слухам, «мажор» сейчас весело развлекается в Крыму с новой пассией — актрисой из сериала «Папины дочки».
Одна из подписчиц выразила свое недоумение сложившейся ситуацией.
Агата, ну как можно было отпустить их на море с папой с какой-то первой попавшейся? Психику сломать детям? У него через три месяца опять новая появится и детям опять привыкать? Это большой стресс для детей,
— написала поклонница.
На это Агата Муцениеце ответила:
Я отпускала только с папой.
Отметим, что официально перестанут быть мужем и женой Павел Прилучный и Агата Муцениеце 15 июля. У них в браке родились двое детей: сын Тимофей и дочь Мия.