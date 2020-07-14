Вт, 14.07.2020
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«Градус любви зашкаливает»: Ревва устроил для своей жены романтический вечер на песчаном пляже

Александр Ревва с супругой

ФОТО: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS

45-летний Александр Ревва устроил для своей 37-летней супруги Анжелики романтическое свидание. Шоумен разжег на песчаном пляже костер и, заключив любимую в объятия, насладился покоем, созерцанием огня, звезд и семейным счастьем, пишет Телепрограмма.

Трогательные кадры с происходящим жена артиста разместила в личном блоге.

Планета под названием Любовь,

— подписала она видео.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Градус любви зашкаливает», «Отношения – огонь», «Король и королева», «Музыкальная и романтическая пара», «Как красиво», «Идеальный вечер», — отреагировали на пост Анжелики фолловеры.

Отметим, что у пары растут две красавицы-дочки — Алиса и Амели, однако они всегда находят время друг для друга. Пара имеет прекрасную традицию — отмечать свою свадьбу снова и снова. Делают это влюбленные на разных уголках планеты.

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