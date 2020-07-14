«Деньгов сделал предложение?» Кети Топурия сфотографировалась крупным планом с кольцом на безымянном пальце

Кети Топурия сделала в личном блоге, казалось бы, ничем не примечательный пост. Звезда запечатлелась за столом в ресторане и просто спросила у своих подписчиков, любят ли они вкусно поесть. Однако фолловеры разглядели на этом снимке совсем иное, пишет Телепрограмма.