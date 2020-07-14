Дата релиза фильма Нолана "Довод" скорее всего переносится

По словам аналитика кассовых сборов, дата выхода фильма "ДОВОД" в августе скорее всего будет «маловероятной», сообшает Express.
После закрытия кинотеатров в марте голливудские киностудии перенесли дату выпуска своих фильмов обратно на конец года или даже на 2021 год. В настоящее время, фильм "Tenet" Кристофера Нолана планируется выйти 12 августа.
Однако теперь, кассовый аналитик говорит, что выпуск Тенета в августе маловероятен. Согласно Deadline, Эрик Хэндлер из MKM Parters писал: «Ближайшие перспективы акций, связанных с выставкой, остаются крайне туманными. «Было бы удивительно увидеть театры, которые смогут открыться по всей стране не раньше сентября».
Конечно, он говорил о США, где число смертей от коронавируса росло. И учитывая, что страна представляет так называемую внутреннюю кассу, то есть очень большой кусок ожидаемой прибыли, скорее всего маловероятно, что остальные страны получат выпуск Тенета раньше, чем США.
Так что, возможно, Warner Bros отодвинет фильм Нолана на сентябрь или октябрь. Может быть, даже вплоть до следующего лета, ведь 2021 год все более и более наполняется отсроченными фильмами 2020 года.