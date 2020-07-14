Дата релиза фильма Нолана "Довод" скорее всего переносится

После закрытия кинотеатров в марте голливудские киностудии перенесли дату выпуска своих фильмов обратно на конец года или даже на 2021 год. В настоящее время, фильм "Tenet" Кристофера Нолана планируется выйти 12 августа.

Однако теперь, кассовый аналитик говорит, что выпуск Тенета в августе маловероятен. Согласно Deadline, Эрик Хэндлер из MKM Parters писал: «Ближайшие перспективы акций, связанных с выставкой, остаются крайне туманными. «Было бы удивительно увидеть театры, которые смогут открыться по всей стране не раньше сентября».

Конечно, он говорил о США, где число смертей от коронавируса росло. И учитывая, что страна представляет так называемую внутреннюю кассу, то есть очень большой кусок ожидаемой прибыли, скорее всего маловероятно, что остальные страны получат выпуск Тенета раньше, чем США.