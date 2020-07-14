Вт, 14.07.2020
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Меркурий больше не ретроградный: что непременно нужно сделать

Меркурий. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Меркурий перестал быть ретроградным и постепенно возвращается к периоду нормальной скорости. Ретроградной планета была почти месяц – с 18 июня по 12 июля, попутно захватывая ретроградную Венеру, Сатурн и Юпитер. Это был сложный период, который завершился и требует исправления ситуации, пишет Сегодня.

С 12 июля он уже успел немного "разогнаться", восстановить свои нормальные, привычные функции и с сегодняшнего дня, 14 июля, можно смело совершать активные действия.

Что можно делать:

  • устраиваться на работу;
  • начинать новые проекты;
  • оформлять документы;
  • начинать новое обучение;
  • покупать технику и автомобили;
  • договариваться о взаимодействии;
  • общаться и обмениваться информацией;
  • анализировать свою жизнь.

Если были какие-то определенные несовершенства во время ретроградности Меркурия, лучше их исправить. Иначе в новом проходе Меркурия вы будете постоянно сталкиваться с ними.

Этот период будет активным и действенным: все посылки дойдут, неразбериха – решится, взаимопонимание – восстановится, что потеряли – найдете, а еще – вы перестанете делать много ошибок.

Вас ожидает прекрасное время. Однако не стоит ждать, что Меркурий за один день даст все перечисленные блага. Все будет, как только планета хорошенько разгонится, а на это необходимо до 10 дней.

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