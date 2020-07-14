Меркурий больше не ретроградный: что непременно нужно сделать

С 12 июля он уже успел немного "разогнаться", восстановить свои нормальные, привычные функции и с сегодняшнего дня, 14 июля, можно смело совершать активные действия.

Что можно делать:

устраиваться на работу;

начинать новые проекты;

оформлять документы;

начинать новое обучение;

покупать технику и автомобили;

договариваться о взаимодействии;

общаться и обмениваться информацией;

анализировать свою жизнь.

Если были какие-то определенные несовершенства во время ретроградности Меркурия, лучше их исправить. Иначе в новом проходе Меркурия вы будете постоянно сталкиваться с ними.

Этот период будет активным и действенным: все посылки дойдут, неразбериха – решится, взаимопонимание – восстановится, что потеряли – найдете, а еще – вы перестанете делать много ошибок.