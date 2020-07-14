Мирослава Карпович переехала в дом Павла Прилучного

Загородный особняк, расположенный в закрытом поселке, после развода Прилучных достался Павлу. Агата с детьми съехала отсюда еще весной, когда пожаловалась на агрессивное поведение экс-супруга. И вот, как утверждают журналисты, в доме уже заправляет новая хозяйка: Мирослава Карпович перевезла свои вещи к Павлу и успела поссориться с персоналом, пишет Стархит.
Об этом сообщили соседи Прилучного, которые не в восторге от его новой пассии. Как сообщают жители загородного поселка, Карпович ведет себя грубо и часто кричит на домработницу.
Требовала, чтобы слушались только ее и выполняли все указания. Она ведет себя так, будто всегда тут жила. А ведь это не так,
— рассказал один из соседей актера.
Сейчас Мирослава отдыхает вместе с актером и его детьми на море. В Сети появились фото и видео, на которых запечатлена парочка. При этом свои отношения актеры все еще не комментируют. После того как роман Карпович и Прилучного стал достоянием общественности, на звезду «Папиных дочек» обрушился поток негатива от хейтеров. Но сломить актрису им вряд ли удастся.
Об угрозах мне сообщили друзья: звонили, интересовались, все ли у меня хорошо. Знаете, с годами я стала мудрой и не обращаю внимание на хейт. Самое интересно, что всю пандемию я старалась, публиковала посты, и на меня подписалось только 10 тысяч человек. После того как возникла эта шумиха, на меня подписалось куда больше людей. То есть мне для этого не пришлось ничего делать! Так что спасибо недоброжелателям за мою популярность,
— делилась звезда.
Напомним, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце были женаты почти девять лет. Влюбленные воспитывали двух детей, но в семье постоянно происходили ссоры. Из-за скандала, случившегося в феврале 2020 года, они все-таки решили развестись.
После расторжения брака наследники остались с матерью, но Павел может навещать их в любое время. Агата сразу заявила, что не хочет препятствовать общению сына и дочери с папой. При этом сама Муцениеце пока не спешит искать новую любовь, с иронией комментируя слухи о личной жизни.