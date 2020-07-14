«Уже не скрыть»: жену Monatik заподозрили в третьей беременности

Супругу известного украинского певца Monatik Ирину Монатик подозревают в беременности. Поводом для догадок стали новые фото, которые она опубликовала на своей странице в Instagram, пишет Сегодня.
На новых снимках Ирина позирует в ярком летящем платье цвета фуксии.
Бесценная фотосессия, так как фотограф – старший сын,
– подписала фото Ирина.
Некоторые подписчики Ирины отметили, что интересное положение супруги Дмитрия видно невооруженным глазом. Другие же утверждают, что виной всему фасон платья, который и создает иллюзию округлившегося животика.
"Ирочка, Вы прекрасна! Счастливое положение уже не скрыть", "Как цветочек! Летящий и легкий! Волшебная", "Что, правда будет малыш? Я подумала, что платье просто такое", "Лучший фотограф – это сын. Сыночек молодец", – написали подписчики Ирины в комментариях под фото.
Отметим, Дмитрий и Ирина Монатик вместе уже девять лет. Пара воспитывает двоих сыновей: Платона и Даниила. Пока пара не комментировала догадки поклонников о скором прибавлении в семействе.