Вт, 14.07.2020
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«Уже не скрыть»: жену Monatik заподозрили в третьей беременности

Monatik в Таллинне

ФОТО: Фото организаторов

Супругу известного украинского певца Monatik Ирину Монатик подозревают в беременности. Поводом для догадок стали новые фото, которые она опубликовала на своей странице в Instagram, пишет Сегодня.

На новых снимках Ирина позирует в ярком летящем платье цвета фуксии.

Бесценная фотосессия, так как фотограф – старший сын,

– подписала фото Ирина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Некоторые подписчики Ирины отметили, что интересное положение супруги Дмитрия видно невооруженным глазом. Другие же утверждают, что виной всему фасон платья, который и создает иллюзию округлившегося животика.

"Ирочка, Вы прекрасна! Счастливое положение уже не скрыть", "Как цветочек! Летящий и легкий! Волшебная", "Что, правда будет малыш? Я подумала, что платье просто такое", "Лучший фотограф – это сын. Сыночек молодец", – написали подписчики Ирины в комментариях под фото.

Отметим, Дмитрий и Ирина Монатик вместе уже девять лет. Пара воспитывает двоих сыновей: Платона и Даниила. Пока пара не комментировала догадки поклонников о скором прибавлении в семействе.

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