«Уже не скрыть»: жену Monatik заподозрили в третьей беременности

На новых снимках Ирина позирует в ярком летящем платье цвета фуксии.

Бесценная фотосессия, так как фотограф – старший сын,

– подписала фото Ирина.

Некоторые подписчики Ирины отметили, что интересное положение супруги Дмитрия видно невооруженным глазом. Другие же утверждают, что виной всему фасон платья, который и создает иллюзию округлившегося животика.

"Ирочка, Вы прекрасна! Счастливое положение уже не скрыть", "Как цветочек! Летящий и легкий! Волшебная", "Что, правда будет малыш? Я подумала, что платье просто такое", "Лучший фотограф – это сын. Сыночек молодец", – написали подписчики Ирины в комментариях под фото.