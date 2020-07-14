В России с 15 июля отменят двухнедельную изоляцию для прибывающих из-за рубежа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала изменения в постановление, согласно которым для прибывающих в Россию граждан теперь отменяется обязательная двухнедельная изоляция из-за рисков распространения коронавируса.

В случае, предусмотренном подпунктом 2.2 (при ухудшении самочувствия незамедлительно вызывать врача на дом - прим. ТАСС) настоящего пункта, либо при положительном результате исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР выполнять до момента выздоровления и получения отрицательных результатов исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР требования по изоляции по месту жительства (пребывания) (нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции),

- говорится в документе, опубликованном в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

При этом всем гражданам Российской Федерации теперь потребуется сделать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию в течение трех дней с момента прибытия в родную страну. Работодателей же обязали информировать работников, выезжающих за границу, о необходимости сдачи таких лабораторных исследований после возвращения, а также проверять наличие справок об этом.

Иностранные граждане, въезжающие в Россию, должны будут предоставить на границе справку об отрицательном тесте на коронавирус.

При пересечении государственной границы Российской Федерации информировать должностных лиц, осуществляющих санитарно-карантинный контроль, об отсутствии заболевания СОVID-19 с представлением медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, медицинских документов, подтверждающих выявление антител иммуноглобулина G (lgG) (при наличии),

- говорится в документе.

В случае отсутствия такой справки, подтверждающей отрицательный тест на коронавирус, исследование придется пройти в течение трех календарных дней на территории России. Отмечается, что их оплата осуществляется в соответствии с российским законодательством.