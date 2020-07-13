Опубликовано видео попытки Ефремова откупиться после аварии

На кадрах записи видно, как сотрудник полиции заполняет протокол на Ефремова, а за кадром слышно, как артист говорит: «Давайте я сейчас уйду, а потом заплачу вам все деньги».

Но на этом Ефремов не остановился и во время медосвидетельствования Ефремов показывает средний палец на камеру.

Напомним, 9 август состоится суд над Михаилом Ефремовым. Юристы утверждают, что ему не удастся избежать тюрьмы.