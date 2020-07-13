Опубликовано видео попытки Ефремова откупиться после аварии

Ведущая передачи «60 минут» Ольга Скабеева поделилась в Telegram-канале роликом, на котором артист предлагает полицейским решить вопрос на месте, предложив им деньги, сообщает Topnews.ru.
На кадрах записи видно, как сотрудник полиции заполняет протокол на Ефремова, а за кадром слышно, как артист говорит: «Давайте я сейчас уйду, а потом заплачу вам все деньги».
Но на этом Ефремов не остановился и во время медосвидетельствования Ефремов показывает средний палец на камеру.
Напомним, 9 август состоится суд над Михаилом Ефремовым. Юристы утверждают, что ему не удастся избежать тюрьмы.
Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.