Три знака Зодиака в августе сорвут нереальный джек-пот в лотерее

И, к сожалению, не каждому человеку достается шикарное наследство или попадаются клады. Поэтому люди часто пытают удачу в различных розыгрышах и лотереях.

Астрологи уверены, что положение небесных тел напрямую влияет на возможность большого денежного выигрыша. И звезды говорят, что в этом августе счастливчиками могут стать представители трех знаков Зодиака.

Телец

Телец редко страдает от нехватки денег. Он настолько внимательно и уважительно к ним относится, что купюры и монеты – частые гости в его доме. Деньги любят счет и хорошее отношение, «чувствуют» это и отвечают взаимностью.

Неверным будет считать, что Тельцу деньги достаются просто так. Он – трудяга, который прилагает немалые усилия для своего обогащения и благополучия.

В самые первые дни августа Телец сможет выиграть приличную денежную сумму. Чтобы полученные деньги принесли удачу, не стоит пытаться обойти систему налогообложения. А также лучше отдать некоторую их часть на благотворительность и помощь малоимущим.

Рак

У Рака ситуация сложится несколько иная – он выиграет вещь. Середина августа подведет его к какому-то розыгрышу, который не стоит игнорировать. Весь секрет в том, что выигранная вещь станет источником денег и дохода.

Это будет или очень выгодная продажа, или аренда. Полученные деньги можно пустить на создание «фундамента» для своего дела.

Поэтому не стоит отворачиваться от розыгрышей вещей, если астрологи пообещали деньги: иногда все не так прямо и просто.

Дева

Деве стоит обратить свое внимание на розыгрыши, где фигурируют в качестве призов драгоценные металлы.

Некоторые организаторы лотерей выставляют для игры не только деньги, но и банковские слитки.

Этому знаку повезет в таком розыгрыше и выиграет он именно деньги, а не золото или серебро, но этот момент очень важен.

Стоит обходить стороной онлайн-игры. Интернет не только не принесет дополнительных денег, но и способен «отобрать» уже имеющиеся.