Как часто нужно кормить домашнюю кошку

А вот некоторые породистые кошки, например, сиамские, очень привередливы, могут даже нарочно не подходить к миске и устраивать хозяевам целые концерты, если им что-то не понравилось. Такие порой предпочитают голодать, но не есть нелюбимую еду.

Как часто кормить кошку, обычно решают сами хозяева. Здесь важно ориентироваться и на привычки любимицы, и на количество животных в доме. Когда кот живет один, то тут все просто — он питается вместе с людьми, которые, садясь за стол для завтрака или ужина, одновременно дают еду и ему. Но когда кошек как минимум две, то тут уже не получится потакать их капризам.

В принципе, здесь ситуация очень похожа на воспитание детей. Когда ребенок в семье один — это одна песня, а когда двое-трое — совсем другая. Поэтому кошачью компанию зачастую кормят два раза в день (утром и вечером), накладывая еду каждому в отдельную миску.

Тут уже не до выяснения, кто голоден, а кто нет.

Но, как правило, в такой атмосфере коты довольно быстро понимают, что показывать характер среди сородичей — это не вариант. Если пушистая воображала не съест свою порцию, то ее быстро съест кто-то другой, более сговорчивый и покладистый. Обязательна миска со свежей водой.

За этим надо очень строго следить и ежедневно по утрам наливать свежую. Особенно это касается летнего периода, поскольку в жару коты пьют чаще, чем в обычные дни. Иногда можно побаловать любимца и включать воду в раковине, чтобы он попил прямо оттуда. Некоторым кошкам очень нравится пить именно проточную воду.

Правила хорошего питания

Не позволять животному манипулировать собой

Всем владельцам кошек известно, что питомцы любят просыпаться рано, около пяти часов и начинать кричать на тему еды. Если дать слабину, то через пару дней это войдет в привычку и кошка будет будить хозяина, когда на улице еще темно. Ничего страшного не случится, если она потерпит пару часов.

Обязательно кормить вечером

Голодный кот никогда не сможет заснуть, он будет ходить и орать до тех пор, пока у хозяина не лопнет терпение. На сытый желудок животные очень быстро засыпают, а когда чувствуют голод, то начинают нервничать: прыгать, бегать, скрести двери, ронять предметы.

Оставлять кошке доступ к пище и питью круглосуточно

Некоторые хозяева предпочитают закрывать кухню на ночь, чтобы питомец не лазил по столу, пока те спят. В таком случае надо вынести оттуда кошачьи миски и поставить в коридор, если за ужином кот съел не всю порцию, а некоторая часть осталась.

В противном случае он начнет среди ночи рваться к еде и молотить лапами в кухонную дверь. Таким образом, при решении вопроса о кормлении кошки, нужно ориентироваться, прежде всего, на себя. Понятно, что если давать животному еду по десять раз в день, то оно привыкнет и страшно удивится, если не будет получать привычную дозу каждый день.