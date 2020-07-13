Пользователи соцсетей бурно обсуждают фото Меган Маркл в белье

Меган Маркл не оставляет в покое ее актерское прошлое — в интернете продолжают всплывать все новые снимки девушки в нижнем белье, пишет ФАН.

До знакомства с принцем Гарри и их бурного романа, который закончился грандиозной свадьбой, герцогиня Сассекская связывала свою жизнь с карьерой в Голливуде. Считающая себя феминисткой, она все же не отказывалась от ролей, где требовалось показать немного больше обнаженного тела, благодаря чему годы спустя в Интернете сохранилась неплохая подборка компрометирующих снимков Маркл.

Именно поэтому у поклонников и хейтеров звездной пары теперь есть возможность изучить изгибы тела Маркл в ряде сериалов и фильмов. Самой известной ее ролью является Рейчел Зейн в сериале Suits млм «Форс-мажоры, где она снималась в течение семи сезонов. По сюжету у Рейчел начинается бурный служебный роман с одним из главных героев, Майком Россом. В конце седьмого сезона она покинула шоу и закончила с актерством как раз по причине отношений с Гарри.

ФОТО: кадр из сериала "Форс-мажоры"

Кроме этого, Маркл в белье можно было видеть в одной из серий «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк», где она появлялась в роли горничной Вероники, щеголявшей перед богатыми заказчиками в одном белье.

Меган Маркл в нижнем белье ФОТО: Соцсети

Фото Меган в белье существуют не только благодаря фанатам телевизионных шоу. Отец герцогини Томас Маркл, с которым она прервала общение, ранее продал прессе фото 16-летней дочери в белье, когда она играла в школьной постановке, пишет Sputnik.by.

ФОТО: кадр из сериала "Форс-мажоры"