51-летняя Дженнифер Энистон станет мамой: расплакалась, когда узнала

В СМИ появилась информация о том, что Кэти Перри и Орландо Блум выбрали Дженнифер Энистон на роль крестной мамы их ребенка.
Джен была настолько хорошей подругой для беременной Кэти, что теперь она номер один, чтобы стать крестной матерью, пишет издание Mirror.
Источник сообщил, что 51-летняя Джен возглавила список возможных крестных родителей и заплакала, когда они спросили ее.
«Кэти и Джен очень близки. Во время карантина они ходили на прогулки и проводили много времени вместе, вдали от всех, наверстывая упущенное,
- рассказал их приятель.
Предполагается, что 35-летняя Кети Перри родит девочку через несколько недель.
«Она ворочается как утка»,
- делится певица о протекающей беременности в своем Instagram.
Во время блокировки друзей звезда Джен оказала огромную поддержку Кэти и актерскому жениху Орландо Блуму, 43 года.
На днях Перри и Блум решили, кто станет крестной мамой их дочки. На эту роль они выбрали звезды сериала Друзья и бывшую жену Брэда Питта Дженнифер Энистон. Как рассказал инсайдер, Перри долго дружила с актрисой, а в период карантина они начали встречаться еще чаще, сообщает портал Clutch.
"Кэти и Джен очень близки. Во время карантина они выбирались на прогулки и проводили много времени вместе. Энистон расплакалась от счастья, когда ее попросили стать крестной матерью",
- рассказал инсайдер журнала The Mirror.
Примечательно, что это будет второй крестный ребенок Дженнифер Энистон. Коллега Кортни Кокс также выбрала ее на роль кумы, когда на свет появилась Коко Кокс.