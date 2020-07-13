51-летняя Дженнифер Энистон станет мамой: расплакалась, когда узнала

Джен была настолько хорошей подругой для беременной Кэти, что теперь она номер один, чтобы стать крестной матерью, пишет издание Mirror.

Источник сообщил, что 51-летняя Джен возглавила список возможных крестных родителей и заплакала, когда они спросили ее.

«Кэти и Джен очень близки. Во время карантина они ходили на прогулки и проводили много времени вместе, вдали от всех, наверстывая упущенное,

- рассказал их приятель.

Предполагается, что 35-летняя Кети Перри родит девочку через несколько недель.

«Она ворочается как утка»,

- делится певица о протекающей беременности в своем Instagram.

Во время блокировки друзей звезда Джен оказала огромную поддержку Кэти и актерскому жениху Орландо Блуму, 43 года.

На днях Перри и Блум решили, кто станет крестной мамой их дочки. На эту роль они выбрали звезды сериала Друзья и бывшую жену Брэда Питта Дженнифер Энистон. Как рассказал инсайдер, Перри долго дружила с актрисой, а в период карантина они начали встречаться еще чаще, сообщает портал Clutch.

"Кэти и Джен очень близки. Во время карантина они выбирались на прогулки и проводили много времени вместе. Энистон расплакалась от счастья, когда ее попросили стать крестной матерью",

- рассказал инсайдер журнала The Mirror.