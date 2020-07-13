«Где родился, там и пригодился»: принц Гарри чувствует себя растерянным, живя на чужбине

Королевский историк Том Куинн рассказал, что принц Гарри столкнулся с моральными сложностями после переезда в Лос-Анджелес. Об этом сообщает издание Daily Star.

По словам эксперта, герцог Сассекский не знает, чем заняться в новой стране и как себя реализовать. С такой же проблемой сталкивалась и Меган, когда жила в Великобритании.

«Гарри чувствует себя немного растерянным, потому что сейчас он испытывает в Америке то, что Меган испытывала здесь»,

— сказал Том.

Королева Елизавета II, принц Гарри и Меган Маркл в 2018 году в Лондоне. ФОТО: Scanpix/REUTERS

Историк добавил, что Меган пытается отвлечь супруга и найти ему интересное времяпровождение. Однако даже ее усилий не хватает, чтобы принц Гарри нашел свою «роль» в новой стране.

Фотограф Артур Эдвардс, который снимал принца Гарри с самого рождения, негативно отозвался об изменениях в его характере. По словам Эвардса, герцог Сассекский не общался с ним уже больше года, а виной всему Меган Маркл.

«К сожалению, за последние пару лет он полностью испортился. Он не разговаривал со мной в течение года. Я фотографировал его с тех пор, как он родился, и это было до нее»,

— заявил фотограф.

Принц Гарри и Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Меган была первой американкой, которая вышла замуж за члена британской королевской семьи. ФОТО: Scanpix/PA

Герцог и герцогиня Сассекские переехали в США в начале пандемии. Они отказались от королевских титулов, чтобы заниматься собственным бизнесом. Однако в американских СМИ сейчас «гуляет» информация, что из-за сложной эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом, супругам не удается зарабатывать деньги так быстро, как они планировали.

Меган Маркл и Арчи. Арчи Харрисон Маунтбэттен-Виндзор, сын Меган и принца Харру, родился 6 мая 2019 года. ФОТО: Scanpix/Duke of Sussex/AP

Близкий к паре источник поделился в интервью журналу OK!:

«Это может быть самой трудной задачей, которую им пришлось преодолеть после вступления в брак».

«Меган обеспокоена тем, что уход из королевской семьи и связанный с ней стресс повлияли на Гарри».

«Кажется, он больше не уверен в своем решении поступить по-своему».