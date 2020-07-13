«Мужчины, позаботьтесь о себе!» Клиника Тартуского университета обращает внимание жителей страны на мужские заболевания

Этим летом Клиника Тартуского университета совместно с компанией Baltic Agro приглашает мужской части населения разузнать побольше о возможностях профилактики рака простаты и обратить внимание на здоровье, передает Elu24. В рамках просветительской акции на бескрайних полях по всей Эстонии установили голубые мешки с силосом. Выручка Baltic Agro от продажи агромешков поможет поддерживать деятельность мобильных офисов мужских врачей-андрологов в разных регионах Эстонии.
В сотрудничестве с производителем агромешков для силоса Trioplast и эстонскими фермерами кампания по борьбе с мужскими заболевания проводится в Эстонии уже второй год подряд. В прошлом году в рамках благотворительности было собрано более 5000 евро.
«Никто не застрахован от этой болезни, однако совместными усилиями мы можем рассказать о болезни и, таким образом, изменить образ мышления мужской части населения для того, чтобы своевременно обращались к врачу в случае возникновения проблем со здоровьем», — сказала Тийна Мейкар, менеджер по продукту Baltic Agro.
«Мы верим, что участие в кампании поможет эстонским фермерам осознать необходимость раннего выявления простаты как между собой, так и среди людей из группы риска», — добавила Мейкар.