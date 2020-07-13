«В тесноте, да не в обиде»: 13 звезд, у которых был секс в самолете

April 29, 2019 - New York, NY, USA - NEW YORK, NEW YORK - APRIL 29: Cara Delevingne attends the Chanel 14th Annual Tribeca Film Festival Artists Dinner at Balthazar on April 29, 2019 in New York City. Photo: imageSPACE (Credit Image: © Imagespace via ZUMA Wire) Кара Делевинь ФОТО: Imagespace/ZUMAPRESS.com

Ким Кардашьян

Во время традиционной конференции с поклонниками на своем сайте жена Канье Уэста поделилась подробностями личной жизни. Когда Ким спросили, занималась ли она сексом на борту самолета, звезда не стала уходить от ответа на провокационный вопрос. «Да! Но это был частный самолет, потому что я не люблю пассажирские лайнеры. И всегда лучше выбирать международный рейс. Тогда это был ночной перелет международным рейсом, так что вокруг нас никого не было» — призналась она.

Kim Kardashian and Kanye West attend the Vanity Fair Oscar party in Beverly Hills during the 92nd Academy Awards, in Los Angeles, California, U.S., February 9, 2020. REUTERS/Danny Moloshok Ким Кардашьян и Канье Уэст ФОТО: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Джанет Джексон

Разговаривая с Тайрой Бэнкс во время ее ток-шоу, Джанет Джексон рассказала о своем сексуальном опыте в самолете. Когда ее спросили, где самое сумасшедшее место, где она занималась любовью, сестра Майкла Джексона ответила так: В самолете... На коммерческом рейсе. Это случилось не в туалете. Все намного хуже. Это произошло прямо в моем кресле». Дальнейшие подробности певица предпочла не раскрывать.

Джанет Джексон. ФОТО: TIMOTHY A. CLARY/AFP

Джон Траволта

У актера есть личный Boeing 707, а на территории его дома построен аэропорт с двумя взлетно-посадочными полосами для его частных самолетов. Когда надо куда-то добраться, он просто садится за штурвал и летит (причем управляет им сам, Джон — лицензированный пилот с почти сорокалетним стажем!). Неудивительно, что он вместе с женой Келли Престон как-то предался утехам в своем собственном самолете. «Мы с женой примкнули к "Клубу десятитысячников", когда я еще летал на самолете Learjet. Я попросил кого-то сесть за штурвал, а мы с ней заперлись в салоне», — вспоминал он.

Джон Траволта и Келли Престон. ФОТО: MICHAEL A. MARIANT/AP

Гвинет Пэлтроу

В январе 2015 года Гвинет Пэлтроу, Джонни Депп и Пол Беттани, снявшиеся вместе в фильме «Мордекай», были приглашены в шоу Эллен Дедженерес. В ходе беседы телеведущая предложила звездам поиграть в популярную игру «Я никогда не...» В эфире все трое, смутившись, вынуждены были признаться, что действительно занимались сексом в самолете. А вот подробностями своего интимного опыта они решили не делиться.

Гвинет Пэлтроу ФОТО: MARIO ANZUONI/REUTERS

Зои Салдана

Зои Салдана на утреннем радиошоу рассказывала о своих свиданиях и необычных местах для занятий любовью. Актриса призналась, что не ограничивалась спальней, а занималась сексом в самолете. А еще она обожает предаваться страсти в поезде и в автомобиле.

Зои Салдана и Челси Хэндлер. ФОТО: AOL

Ричард Брэнсон

Ричард Брэнсон, владелец британской группы Virgin, в которую входит и несколько авиакомпаний, занимался сексом в самолете неоднократно.

«Я сидел в экономклассе рядом с этой очень привлекательной женщиной, когда мы летели в Лос-Анджелес. Мы поболтали, и общение зашло немного дальше. И, честно говоря, это же мечта каждого мужчины. Мне было тогда 19 лет. Помню, как выходил из самолета, и она повернулась ко мне и сказала: "Послушайте, это немного смутит вас, но я встречаюсь с моим мужем по прибытии, не могли бы вы не подавать виду?". Но это был незабываемый полет. Проблема с самолетами обычно в том, что кабинки туалетов очень маленькие, а люди начинают стучать в дверь. Что я помню, так это четыре отпечатка ладоней на зеркале, когда мы закончили. Я тогда подумал, что лучше бы стереть их», — сказал миллиардер в интервью GQ.

Ричард Брэнсон. ФОТО: MICKAEL TASSART/AFP

Рэйф Файнс

Однажды Рэйф Файнс занимался сексом с сотрудницей авиакомпании Лизой Робертсон в самолете (что привело к тому, что стюардессу уволили). Это случилось в 2007 году во время перелета из Австралии в Индию. Дело было, естественно, в бизнес-классе. Сама девушка, судя по всему, о содеянном ни капли не пожалела.

«Я знаю, что некоторые люди подумают, что это отвратительно. И я не горжусь тем, что я сделала, — это было неуместное поведение. Но Рэйф великолепен, и химия между нами была удивительной. Какая женщина не хотела бы заняться с ним любовью?» — сказала Лиза Робертсон в интервью.