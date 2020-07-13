Без макияжа и парика: Пугачева показала, как выглядит на самом деле

Если в раньше все только и делали, что обсуждали карьеру и новые песни Аллы Пугачевой, то сейчас, когда певица все реже радует поклонников новыми работами и сольными концертами, пользователи сети следят за изменениями во внешности Примадонны. Недавно певица выложила честное фото.