Пн, 13.07.2020
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Без макияжа и парика: Пугачева показала, как выглядит на самом деле

Алла Пугачева

ФОТО: Пятый канал, Светская Хроника

Если в раньше все только и делали, что обсуждали карьеру и новые песни Аллы Пугачевой, то сейчас, когда певица все реже радует поклонников новыми работами и сольными концертами, пользователи сети следят за изменениями во внешности Примадонны. Недавно певица выложила честное фото.

Легендарная российская певица — Алла Пугачева — завершив певческую карьеру, не перестает оставаться популярной личностью за которой следят миллионы людей. Так например, Instagram-аккаунт примадонны насчитывает более 2,3 миллиона подписчиков, а снимки Пугачевой собирают десятки тысяч лайков и сотни комментариев.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Так, на днях Пугачева опубликовала фото, сделанное на природе. На лице Примадонны нет ни грамма макияжа, а редкие светлые волосы распущены. 

Однако даже в таком образе звезда не выглядит на свои 71. Милая и счастливая. Похоже, маленькие дети и любимый муж омолодили артистку даже больше, чем пластические операции, которые ей приписывают. 

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