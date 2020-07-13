Максим Виторган посвятил стихи Нино Нинидзе в день ее рождения

«Прекрасная N» — как будто придумано специально для тебя.

Н — нежность.

У тебя талант быть настоящей.

Ты обречена нравиться.

Видеть тебя — наслаждение.

Касаться — награда.

Тебя послали на Землю, чтобы долго не объяснять людям что такое настоящая женщина.

Настоящая и космическая.

Я люблю тебя, малышка,