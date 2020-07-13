Максим Виторган посвятил стихи Нино Нинидзе в день ее рождения

Сегодня, 13 июля, свой день рождения отмечает актриса Нино Нинидзе: ей исполнилось 29 лет. Самым первым Нино поздравил ее нынешний возлюбленный Максим Виторган. В своем микроблоге он опубликовал фотографию Нино и посвятил ей стихотворение, признавшись в любви, пишет Экспресс газета.
«Прекрасная N» — как будто придумано специально для тебя.
Н — нежность.
У тебя талант быть настоящей.
Ты обречена нравиться.
Видеть тебя — наслаждение.
Касаться — награда.
Тебя послали на Землю, чтобы долго не объяснять людям что такое настоящая женщина.
Настоящая и космическая.
Я люблю тебя, малышка,
— написал Виторган.
Вероятно, сегодняшний день влюбленные проведут вместе, а Нино отметит день рождения в кругу близких друзей. Поклонники также поздравляют Нинидзе с днем рождения и желают ей всего самого наилучшего.