Пн, 13.07.2020
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Максим Виторган посвятил стихи Нино Нинидзе в день ее рождения

Максим Виторган и Нино Нинадзе

ФОТО: Instagram

Сегодня, 13 июля, свой день рождения отмечает актриса Нино Нинидзе: ей исполнилось 29 лет. Самым первым Нино поздравил ее нынешний возлюбленный Максим Виторган. В своем микроблоге он опубликовал фотографию Нино и посвятил ей стихотворение, признавшись в любви, пишет Экспресс газета.

«Прекрасная N» — как будто придумано специально для тебя.

Н — нежность.

У тебя талант быть настоящей.

Ты обречена нравиться.

Видеть тебя — наслаждение.

Касаться — награда.

Тебя послали на Землю, чтобы долго не объяснять людям что такое настоящая женщина.

Настоящая и космическая.

Я люблю тебя, малышка,

— написал Виторган.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Вероятно, сегодняшний день влюбленные проведут вместе, а Нино отметит день рождения в кругу близких друзей. Поклонники также поздравляют Нинидзе с днем рождения и желают ей всего самого наилучшего.

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