Константин Богомолов показал Ксению Собчак в душе

Режиссер Константин Богомолов снял свою жену Ксению Собчак в душе а затем признался ей в любви.

В прошлом году 44-летний Богомолов — известный режиссер, а с 2019 года художественный руководитель Московского театра на Малой Бронной — женился на популярной журналистке Ксении Собчак. От первого брака с Дарьей Мороз он воспитывает 10-летнюю дочь Анну. Артист активный пользоваетель соцсетей, часто делится новыми фото.

Ролик появился в Instagram-аккаунте Богомолова. В кадре пользователи увидели Собчак под струей воды в душе. Знаменитость мыла волосы прямо в одежде. Во всяком случае, так кажется на первый взгляд, сообщает InfoReactor.

Дело в том, что режиссер снимал любимую через струи воды, а та в свою очередь притворялась, что моется. Под постом Богомолов рассказал, что на данный момент работает актером. Он подчеркнул, что это тяжелая и прекрасная профессия, и он счастлив примерить ее на себя. В конце режиссер признался в любви жене. Он заявил, что не может оторваться от Собчак.

«Моя Ксю!❤, так как рядом со мной есть тот человек, в которого я, даже временно выполняя работу артиста, хочу смотреть больше чем в зеркало (а точнее только на этого человека и хочу смотреть), то и сомнений нет! Любимая, это я, твой Режиссер!»,

- подписал фото Константин Богомолов.