«Неудачная копия»: сестра Жанны Фриске выступила на вечеринке в ее платье, спев хит родственницы

Родная сестра Жанны Фриске, Наталья, засветилась на одной из свадебных подмосковных вечеринок в качестве певицы. Девушка надела платье знаменитой родственницы, сделала прическу, как у нее, и спела ее песню «Где-то летом». Когда-то именно эта композиция дала старт сольной карьере певицы, пишет Телепрограмма.
Наталья в 2007 году тоже пыталась стать артисткой, войдя в состав «Блестящих», однако что-то пошло не так. Буквально через три месяца девушка бросила сцену и занялась перманентным макияжем. Однако, судя по всему, тяга к выступлениям и зрительскому вниманию осталась.
Судя по обнародованным в Сети кадрам, публика вечеринки осталась вполне довольна пением девушки. Но вот у пользователей интернет-пространства реакция была неоднозначной и, увы, в большинстве своем, негативной.
«Не стыдно? Голоса нет», «Ей никогда не быть Жанной», «Неудачная копия», «Как-то странно», «Я считаю это неправильно», «Пусть не позорится», «Петь не умеет», — и это одни из самых мягких комментариев, которые можно увидеть под видео.