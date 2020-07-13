«Неудачная копия»: сестра Жанны Фриске выступила на вечеринке в ее платье, спев хит родственницы

Наталья в 2007 году тоже пыталась стать артисткой, войдя в состав «Блестящих», однако что-то пошло не так. Буквально через три месяца девушка бросила сцену и занялась перманентным макияжем. Однако, судя по всему, тяга к выступлениям и зрительскому вниманию осталась.

Судя по обнародованным в Сети кадрам, публика вечеринки осталась вполне довольна пением девушки. Но вот у пользователей интернет-пространства реакция была неоднозначной и, увы, в большинстве своем, негативной.