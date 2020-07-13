«Надо жить»: Юлия Высоцкая впервые рассказала о состоянии дочери после страшной трагедии

С момента страшной аварии, участниками которой стала семья Андрея Кончаловского, прошло уже полтора года. 12 октября 2013 года арендованный режиссером «мерседес», за рулем которого находился сам Андрей Сергеевич, столкнулся с другим автомобилем на юге Франции. В машине находилась четырнадцатилетняя дочь Кончаловского и Высоцкой Маша. Девочка не была пристегнута ремнем безопасности и получила серьезнейшую черепно-мозговую травму. Ребенка мгновенно доставили на вертолете в госпиталь Марселя, где и поместили в поверхностную кому. На протяжении долгих месяцев врачи борются за жизнь Маши, а ее родители продолжают упорно верить, что все непременно наладится.

Долгое время родители пострадавшей девочки не комментировали семейную трагедию. Были лишь исключительные случаи, когда Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая высказывались о случившемся, но делали они это за тем, чтобы оградить любимую дочь от излишнего внимания журналистов. В мае 2014 года на официальной страничке режиссера в «Фейсбуке» появился призыв игнорировать чужие домыслы и заявление, что «Маша постепенно, но неуклонно выходит из тяжелейшей травмы». В ноябре того же года в Сети появилось и видеообращение, в котором Юлия Высоцкая поблагодарила общественность за поддержку.

Более полной информации о местонахождении дочери, ее состоянии и процессе лечения Кончаловский и Высоцкая не давали. Впервые актриса и телеведущая решилась подробно рассказать о семейной трагедии в интервью журналу Tatler. В беседе с журналистом Юлия поведала о том, как изменилась ее жизнь со дня злополучной аварии, как она пересмотрела свои взгляды на окружение, социальные сети и в целом на собственную жизнь.