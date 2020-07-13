«Полгода пыталась увести Павла из семьи»: новые подробности романа Карпович и Прилучного

О том, что у Павла Прилучного роман с Мирославой Карпович, слухи поползли после того, как в Сети появились фотографии летнего отдыха актера в Крыму. Оказалось, что компанию артисту и его маленьким детям составила актриса Мирослава Карпович, прославившаяся благодаря роли в комедийном сериале "Папины дочки".

К слову, многосерийный фильм вышел на экраны много лет назад, с тех пор Мирослава Карпович сыграла еще несколько ролей в кино и театре, занимается озвучанием, однако заметных работ на уровне "Папиных дочек" у артистки, как утверждают эксперты, пока нет. Поэтому, по слухам, именно с подачи Мирославы эти ее фото с Павлом и "всплыли" в Сети.

Более того, в актерской тусовке судачат, будто Карпович давно уже имела виды на Прилучного. С тех самых пор, как стала играть в спектакле "Косметика врага", где ее партнером и стал Павел. Будто бы практически сразу у артистов закрутился роман.

Карпович полгода пыталась увести Павла из семьи. Ее не остановило, что он женат, что у него двое маленьких детей. Хищная дама. Она просто вползла Прилучному в доверие... Связь Павла и Мирославы началась еще минувшей зимой,

– заявил человек из актерской среды.

Теперь Мирославу Карпович называют разлучницей.

Она фактически разбила его семью и весь этот конфликт между Пашей и Агатой, который потом вылился в драку, спровоцировала Карпович. Агата ведь чувствовала, что у Павла кто-то есть…

– сообщили в актерских кулуарах.

Отметим, что пока Агата Муцениеце никак не прокомментировала роман своего бывшего мужа с коллегой. Хранит молчание и сам Павел Прилучный. А вот Мирослава Карпович молчать не стала. Когда на нее градом полились грязь и оскорбления в Сети от поклонников Агаты и Павла, актриса выступила с неоднозначным постом.

Она опубликовала в личном блоге картинку, где написала: