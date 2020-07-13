Андрей Губин впервые вышел на сцену после длительного затворничества

Сегодня познакомился с Андреем Губиным! Годы работы на эстраде берут свое, как не крути! Главное, всегда оставаться человеком. Скромный, добрый, совершенно простой и порядочный! Глубокое уважение к этому артисту!

— подписал ролик Илья.

Он даже присоединился к исполнению песни «На сиреневой луне» из репертуара Леонида Агутина и спел с Губиным дуэтом.

Публика с восторгом восприняла выступления автора популярных некогда хитов «Лиза», «Мальчик-бродяга», «Зима-холода» и многих других. Поклонники не перестают надеяться, что артист, оставивший сцену из-за болезни, все-таки вернется.

«Как я счастлива увидеть его и услышать голос. Так скучаю!»

«Спасибо, спасибо, спасибо!!! Как же вы нас порадовали!»

«Спустя столько времени, это просто счастье услышать своего кумира — Андрея Губина. Надежда на его возвращение становится все больше и больше».

«Все тот же милый и нежный голос! Все те же глаза! И все та же любовь к Андрюше»