Жена Джона Траволты умерла от рака груди

Супруга Джона Траволты Келли ушла из жизни после продолжительной болезни. Как сообщил актер в своем Instagram, 57-летняя женщина два года боролась с раком груди, но, несмотря на усилия медиков и поддержку близких, спасти ее не удалось. Актер и модель прожили в счастливом браке более 30 лет, пишет Супер.
С тяжелым сердцем сообщаю вам, что моя прекрасная жена проиграла свою двухлетнюю борьбу с раком груди. Мы бесконечно благодарны врачам и сестрам, как и ее многочисленным друзьям и родным, которые были рядом с ней. Сейчас я хочу провести время с детьми, которые потеряли мать, поэтому заранее прошу прощения, если мы на время пропадем. Знайте, что я чувствую вашу любовь и поддержку,
- написал он.