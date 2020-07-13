Жена Джона Траволты умерла от рака груди

С тяжелым сердцем сообщаю вам, что моя прекрасная жена проиграла свою двухлетнюю борьбу с раком груди. Мы бесконечно благодарны врачам и сестрам, как и ее многочисленным друзьям и родным, которые были рядом с ней. Сейчас я хочу провести время с детьми, которые потеряли мать, поэтому заранее прошу прощения, если мы на время пропадем. Знайте, что я чувствую вашу любовь и поддержку,