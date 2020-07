57-летняя Алена Свиридова эффектно разделась в честь Дня рыбака

Всех с днём рыбака! В Крыму это особенный день. Практически, как Новый год по значимости:) Вот я и нарядилась по случаю праздника:) #деньрыбака #аленасвиридова #алёнасвиридова #alenasviridova #керчь

A post shared by Алёна Свиридова (@alenasviridova) on Jul 12, 2020 at 4:19am PDT