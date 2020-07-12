57-летняя Алена Свиридова эффектно разделась в честь Дня рыбака

Алена Свиридова шокировала некоторых поклонников, опубликовав на своей странице в Instagram фото, на котором позирует в красном полосатом бикини и с алой чалмой на голове. Как пояснила 57-летняя певица, в таком виде она собралась отмечать День рыбака на своей родине в Керчи.

«Всех с Днем рыбака! В Крыму это особенный день. Практически, как Новый год по значимости. Вот я и нарядилась по случаю праздника», – написала Свиридова под снимком.

Поклонники отреагировали на пост неоднозначно. Большинство восхищается подтянутой фигурой и смелостью певицы – по кадру видно, что фотошоп, в отличие от многих других, уже не юных звезд, Алена не использовала.

«Алена, вы просто секси! Красотка!»; «Ого, вы такая подтянутая! Отлично выглядите!»; «Фигурка супер! Пойду еще кусочек торта слопаю от расстройства. Алена, вы всем пример!»; «Повезло рыбаку!»; «Жар-птица!» — восторгаются комментаторы.

Однако нашлись и такие, которые сочли, что подобный снимок роняет авторитет Свиридовой в глазах публики.