Facebook заблокировал трансляцию из совиного гнезда: слишком сексуально

Автор трансляции по имени Грэм Мосс решил, что произошла ошибка, и повторно начал стрим на Facebook, после чего получил бан на сутки. Причина при этом осталась неизменной – публикация контента для взрослых, пишет «Медуза».

Грэм Мосс возмутился и попытался связаться с представителями Facebook – он направил письма в ряд отделов, однако получил всего один ответ – ему сообщили, что необходимо обращаться в другой отдел.

После того, как на ситуацию обратили внимание британские СМИ, в том числе Daily Mail и ВВС, Facebook трансляцию разблокировал и перед мужчиной извинился. Теперь люди снова могут смотреть на жизнь сов, не опасаясь блокировки за взрослый контент.