Певец Игорь Николаев дал самое сложное интервью в своей жизни

Валерия Гай Германика приехала в гости к исполнителю, чтобы лично обсудить многие вопросы, которые до этого очень редко поднимались на телевидении. Артисты поговорили на темы православия и деликатно прокомментировали глобальные изменения, грядущие в ближайшие несколько лет, пишет dni.ru.

Стоит отметить, что интервьюер для данной темы был выбран неслучайно. Валерия Гай Германика не раз публично заявляла о своем мнении по поводу религиозных нравоучений. По словам режиссера, в современном обществе не всегда правильно выстраивается основа обучения данного сегмента. Несмотря на то, что во многих школах с первого класса изучается религиоведение и основы православной культуры, дети не знают истоков религии и истинных мотивов просвещения в этих областях.

Игорь Николаев заявил, что отчасти согласен с режиссером. Артист полагает, что это личное дело каждого, поэтому не во всех семья с раннего детства обсуждаются подобные вопросы.

«Это было сложное, пожалуй, самое сложное для меня интервью в жизни. Приезжала Валерия Гай Германика. Говорили с ней на темы православия. На прямые вопросы надо отвечать прямо. Но деликатно и взвешенно – тема обязывает», – написал в своем Instagram исполнитель.