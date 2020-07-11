Женщина каждое утро находила под дверью чужое нижнее белье, а разгадка оказалась самой неожиданной

Жительница Луизианы, США, Хизер Барди попала в неловкую, но забавную ситуацию. О ней она рассказала в Facebook, подкрепив всё фотографиями, и её история набрала 14 тысяч лайков и 17 тысяч репостов. Дело в том, что некоторое время назад Хизер стала находить на пороге чью-то одежду. Сперва это было чьё-то нижнее бельё и носки, но затем пошла тяжёлая артиллерия в виде футболок и полотенец, пишет LIFE.

Фотография со страницы Хизер Барди ФОТО: Facebook

Хизер была уверена, что кто-то просто терял свои вещи, пытаясь по темноте пробраться домой в лёгком подпитии. Но кое-что не сходилось: все вещи были настолько чистыми, что пахли стиральным порошком. Решив наконец-то проверить камеры видеонаблюдения, Хизер была поражена. Всему виной был её котик Адмирал Галактикот — тот ещё воришка, который таскает от соседей их вещи.

Фотография со страницы Хизер Барди ФОТО: Facebook

После такого открытия Хизер принялась искать законных владельцев всего, что успешно добыл её пушистик. Она опубликовала объявление с фото одежды, заверив, что всё постирает перед возвращением. Девушка несколько раз извинилась за своего кота-клептомана, пообещав, что при встрече можно будет его отругать, пишет Bored Panda.

«Я безумно счастлива, что он не решил приносить мне мёртвых мышей или воробьёв, но уверена, что кто-то сейчас ломает голову, пытаясь понять, куда делись его вещи. Поверьте мне, это не монстр из стиральной машины, а мой котяра», - говорит Хизер Барди.