Сенсация: рассекречен тайный дневник леди Ди

Англоязычное издание Star получило доступ к дневнику леди Ди, о котором ранее не было известно. Теперь журнал намерен обнародовать выдержки из этого исторического документа.

Как именно секретные записи экс-супруги Чарльза, трагически погибшей в 36 лет в 1997 году, попали в руки акулам пера, неизвестно. В этом дневнике принцесса Диана в деталях описала свой непростой брак с принцем Чарльзом, а также "закулисье" ее отношений с королевой Елизаветой II и ее супругом.

В частности, издание собирается публиковать подробности ссор леди Ди с мужем, описанных ее словами. Читателям пообещали, что они смогут прочитать рассказ принцессы Дианы о ее попытках свести счеты с жизнью из-за неблагополучной семейной жизни.