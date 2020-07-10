Сенсация: рассекречен тайный дневник леди Ди

В королевской семье Великобритании назревает грандиозный скандал из-за личных записей принцессы Дианы. Они оказались в распоряжении журналистов, пишут Дни.ру.
Англоязычное издание Star получило доступ к дневнику леди Ди, о котором ранее не было известно. Теперь журнал намерен обнародовать выдержки из этого исторического документа.
Как именно секретные записи экс-супруги Чарльза, трагически погибшей в 36 лет в 1997 году, попали в руки акулам пера, неизвестно. В этом дневнике принцесса Диана в деталях описала свой непростой брак с принцем Чарльзом, а также "закулисье" ее отношений с королевой Елизаветой II и ее супругом.
В частности, издание собирается публиковать подробности ссор леди Ди с мужем, описанных ее словами. Читателям пообещали, что они смогут прочитать рассказ принцессы Дианы о ее попытках свести счеты с жизнью из-за неблагополучной семейной жизни.
Дневник расскажет и о том, как принц Чарльз мучил жену насмешками над ее фигурой, что привело к серьезному пищевому расстройству принцессы Дианы. Как утверждает одна из приятельниц леди Ди, ее подруге было жизненно необходимо выражать свои чувства на бумаге. Ведь она не могла никому рассказать о своих страданиях.