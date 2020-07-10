Роман Ильи Авербуха с Лизой Арзамасовой ради пиара придумала мать актрисы

Как только широкая публика узнала о романе звезды «Папиных дочек» и прославленного фигуриста Ильи Авербуха, на пару обрушился шквал критики. Многие считают, что это всего лишь пиар. Также пользователи Интернета подозревают, что все это «замутила» не в меру деятельная мама Лизы: «Пиар-роман 46-летнего Авербуха с Лизой Арзамасовой придумала мать Лизы. Ну а что, они не то что звезды второго - пятого эшелона. Медийности никакой. А Лиза ещё говорила с трудом, ходила еле-еле, а ее уже мать надрессировала и в мюзикле «Энни» стала выпускать. Кстати, родительница до этого активно прокачивала роман дочки с Родионом Газмановым. Но тот совсем сбитый летчик, гиблое дело. Решили выбрать мужчину постарше с трудной судьбой, положительного во всех отношениях. Он алкоголичку Ирочку Лобачеву до сих пор содержит, хоть и забрал у нее сына Мартина».