«Концертов не будет до конца года»: уроженка Таллинна Инна Литвин рассказала о российском шоу-бизнесе в период пандемии

- У вас вышел новый ремикс совместно с DJ Baloo на песню «Назначаю лучшим». Расскажите о ней и о том, как появилась идея сотрудничества.

- Да, совсем недавно вышел мой первый ремикс. Раньше даже и в планах не было выпускать их. Но Алексей (DJ Baloo) предложил сделать на мою песню ремикс. С DJ Baloo знакомы уже много лет. На самом деле, он давно хотел сделать ремикс на одну из моих песен. И вот наконец-то это произошло, он выбрал песню «Назначаю лучшим». Я ему полностью все доверила. Даже не занималась сведением и поправками. Та версия, которую вы слышите, это полностью его работа. Теперь благодаря Алексею у меня есть первый макси-сингл. У ремикса уже есть первые успехи - недавно он вошел в десятку лучших ремиксов на сайте PromoDj, 5 место в категории Russian pop и 6 место в категории «Все стили».

- Выступаете ли вы на больших концертах в Москве, посвященных торжественным событиям?

- Да, принимаю участие в различных серьезных концертах. В основном это сборные концерты с известными артистами. Например, на концерте в честь Дня вневедомственной охраны выступала на одной сцене с Олегом Газмановым, Денисом Майдановым, Паскалем. На другом концерте работали вместе с Алёной Апиной, Алисой Мон, Александром Панайотовым. Таких сборных концертов достаточно много. Выступала и на сольном концерте у Александра Серова, была специально приглашенным гостем концерта.

Инна Литвин ФОТО: Личный архив автора

- Как можно попасть в обойму тех артистов, которые там выступают?

- Как правило, организаторы сами выходят на артистов. Либо где-то слышат песни артиста и хотят пригласить на концерт. Либо через других организаторов: слышат положительные отзывы об артисте и приглашают. Навязаться самому, как мне кажется, тут не получится, потому что артистов очень много, а у организаторов обычно есть своя четко выстроенная концепция и уже выработанная определенная стилистика каждого мероприятия, которыми они занимаются. И обычно они хотят приглашать уже проверенных артистов.

- На жизнь в Москве вы зарабатываете музыкой или есть еще какой-то источник дохода?

- Я вся в музыке, занимаюсь только выступлениями и преподаванием. Кроме карьеры певицы, я ещё всерьез занимаюсь преподаванием эстрадного вокала в форматах онлайн и оффлайн. Не зря же я училась 10 лет в Академии Гнесиных. Мне есть, чем поделиться. Сейчас работаю над созданием своей школы вокала «Школа Инны Литвин». Пока не уверена, что это будут студия в формате оффлайн, со своим помещением и составом педагогов, хотя такая мысль тоже была. Но школа онлайн будет точно, над этим я уже работаю.

Инна Литвин ФОТО: Личный архив автора

- Возобновились ли у вас выступления?

- К сожалению, ещё не возобновились. Потому что, как правило, я выступаю в концертных залах. А сейчас все концерты отменены. Ходят слухи, что концертов не будет до конца года. Но надеюсь, что это всего-лишь слухи.

- Как думаете, когда Россия откроет границы?

- Без понятия. А уже так хочется, чтобы все наладилось и можно было спокойно съездить домой в Таллинн к родителям. Как раз хотела попасть на день рождения к маме. Я должна была лететь 16 июля в Таллинн через Ригу. Билет уже был куплен пару недель назад. Но на днях airbaltic отменил все рейсы до августа. Так что приехать пока не получится. Будем надеяться, что в августе или в сентябре границы все-таки откроют.