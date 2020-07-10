Полуголая Пересильд соблазняет сладкой ягодкой!

Актриса в ночной сорочке соблазнила подписчиков сладкой ягодкой и глубоким декольте, пишет новостной портал 5-tv.ru.
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Земляничное настроение... люблю землянику есть, кидать в просекко, просто смотреть, собирать , НО больше всего люблю ее ЗАПАХ ... запах Влюбленности! Мне кажется, когда влюбляешься , весь Мир пахнет земляникой ... А у вас часто запах вызывают бурю эмоций? 🌿🌿🌿#wildstrawberriesmood#i’msofeeling#mythoughts #земляничноенастроение
Земляника подарила Юлии Пересильд мгновения блаженства, и актриса поделилась ими с поклонниками. Она опубликовала в Instgaram снимок, на котором сидит с тарелкой, наполненной ягодами. Фото сделано сверху, отчего звезда выглядит на нем не менее аппетитно.
«Земляничное настроение. Люблю землянику есть, кидать в просекко (итальянское игристое вино — Прим.ред), просто смотреть, собирать. Но больше всего люблю ее запах — запах влюбленности! Мне кажется, когда влюбляешься, весь мир пахнет земляникой»,
— поделилась Пересильд.
Подписчики актрисы не смогли решить, что соблазнило их больше — лакомство на ее блюде или сама Юлия в белой ночнушке с проникновенным взглядом. В комментариях отметили, что отныне Пересильд будет ассоциироваться у них с этой ягодой.
«У меня бурю эмоций часто вызываете вы»; «Взгляд космический, глаза бездонные»; «Теперь, когда буду смотреть вас, будет преследовать запах земляники», — отозвались фолловеры.