Пт, 10.07.2020
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Полуголая Пересильд соблазняет сладкой ягодкой!

Актриса Юлия Пересилд.

ФОТО: Evgenya Novozhenina/Sputnik

Актриса в ночной сорочке соблазнила подписчиков сладкой ягодкой и глубоким декольте, пишет новостной портал 5-tv.ru.

Земляника подарила Юлии Пересильд мгновения блаженства, и актриса поделилась ими с поклонниками. Она опубликовала в Instgaram снимок, на котором сидит с тарелкой, наполненной ягодами. Фото сделано сверху, отчего звезда выглядит на нем не менее аппетитно. 

«Земляничное настроение. Люблю землянику есть, кидать в просекко (итальянское игристое вино — Прим.ред), просто смотреть, собирать. Но больше всего люблю ее запах — запах влюбленности! Мне кажется, когда влюбляешься, весь мир пахнет земляникой»,

 — поделилась Пересильд.

Подписчики актрисы не смогли решить, что соблазнило их больше — лакомство на ее блюде или сама Юлия в белой ночнушке с проникновенным взглядом. В комментариях отметили, что отныне Пересильд будет ассоциироваться у них с этой ягодой.

«У меня бурю эмоций часто вызываете вы»; «Взгляд космический, глаза бездонные»; «Теперь, когда буду смотреть вас, будет преследовать запах земляники», — отозвались фолловеры.

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