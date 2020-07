Полуголая Пересильд соблазняет сладкой ягодкой!

View this post on Instagram

Земляничное настроение... люблю землянику есть, кидать в просекко, просто смотреть, собирать , НО больше всего люблю ее ЗАПАХ ... запах Влюбленности! Мне кажется, когда влюбляешься , весь Мир пахнет земляникой ... А у вас часто запах вызывают бурю эмоций? 🌿🌿🌿#wildstrawberriesmood#i’msofeeling#mythoughts #земляничноенастроение