Грязные унитазы и остатки еды: сотрудники ИКЕА в шоке от свинства клиентов

Инсайдер ИКЕА поделился самыми необычными и странными историями нынешних и бывших сотрудников мебельного магазина. Люди, работающие в отделе обслуживания клиентов, вероятно уже знают, какими неблагодарными и нелепыми могут быть клиенты. Прожитый опыт сотрудников ИКЕА только подтверждает это, пишет Apartment Therapy.

Наверняка те, кто бывали в ИКЕА знают, как комфортно могут быть обустроены демо-комнаты с мебелью и различными товарами шведского бренда. Такие шоурумы демонстируют целые планировки квартир и включают гостинную, санузел, спальну, детскую, офис и т.д.

Супермаркет шведской компании по обустройству дома IKEA. ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

Один из бывших сотрудников ИКЕА рассказал, что однажды покупатель настолько почувствовал себя как дома, что решил облегчиться в один из унитазов в демо-ванной-комнате.

Другие сотрудники добавили, что клиентам часто приходит в голову поиграть в няню, поэтому приходится призывать людей, которые расположились в постелях — к порядку.

ИКЕА детская мебель. ФОТО: Optimistic Public

Сотрудникам ИКЕА также противны жадность и эгоизм клиентов. «Нередки случаи, когда просят о скидке предназначенной для персонала, когда оформление карты клиента бесплатно.», — сказал один из сотрудников ИКЕА. Кроме того, к программе IKEA Family можно присоединиться бесплатно, а в течение года предоставляются эксклюзивные скидки.