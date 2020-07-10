Дмитрий Медведев недоволен успехами своего сына

В одном из недавних интервью Медведев рассказал о новой работе и ответил на несколько вопросов о семье. Так, российский госдеятель упомянул о сыне Илье, который практически всегда оставался в тени.

«Он взрослый человек уже, ему 25 лет исполняется. Он пытается заниматься частными бизнес-проектами, в том числе в сфере цифровой экономики. Ну такими вещами, которые сейчас очень популярны у молодежи. Причем занимается этим сам и занимается с удовольствием. Особых успехов пока я у него не видел, но, надеюсь, что все еще впереди. Ну, а личные моменты его жизни я бы, конечно, не хотел комментировать», — подчеркнул бывший президент.