Гороскоп на 10 июля: кто из знаков Зодиака нарывается на конфликт

Овен

В этот день вы неожиданно откроете в себе спящие таланты. Подумайте, чем вы всегда хотели заниматься?

Телец

Общение с коллегами в этот день может закончиться конфликтом. Вы вряд ли сможете доказать свою правоту.

Близнецы

Вам захочется свободы и простора. Так что, если намечается лишняя минутка времени, проведите ее на природе.

Рак

Если вам поступят заманчивые и авантюрные предложения, семь раз взвесьте и подумайте, прежде чем давать согласие.

Лев

Держите свое мнение при себе, тем более, если вас не спрашивают. Посвятите себя занятию любимым делом.

Дева

В этот день вы, скорее, найдете, чем потеряете. Возможно, стоит соблазниться на лотерейный билет?

Весы

День подходит для наведения порядков на рабочем месте и создания уюта. Вы сразу же ощутите прилив новой энергии, пишет «Сегодня».

Скорпион

День удачен для начала очистительной диеты. Но не увлекайтесь ею чрезмерно, не проконсультировавшись с врачом.

Стрелец

Можете рассчитывать на отличные новости. Не стоит доверять интуиции, лучше прислушайтесь к мнению компетентных людей.

Козерог

Общаясь с коллегами, вы получите много хорошей и конструктивной энергии, которая подвигнет вас на действия.

Водолей

В финансовой сфере ожидается затишье. Но это значит, что крупных расходов и потерь не предвидится.

Рыбы