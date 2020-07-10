Гороскоп на 10 июля: кто из знаков Зодиака нарывается на конфликт

Гороскоп 10 июля, говорит, что Овны будут способны на смелые поступки, а у Весов появится желание навести порядок в делах.
Овен
В этот день вы неожиданно откроете в себе спящие таланты. Подумайте, чем вы всегда хотели заниматься?
Телец
Близнецы
Вам захочется свободы и простора. Так что, если намечается лишняя минутка времени, проведите ее на природе.
Рак
Лев
Держите свое мнение при себе, тем более, если вас не спрашивают. Посвятите себя занятию любимым делом.
Дева
В этот день вы, скорее, найдете, чем потеряете. Возможно, стоит соблазниться на лотерейный билет?
День подходит для наведения порядков на рабочем месте и создания уюта. Вы сразу же ощутите прилив новой энергии, пишет «Сегодня».
Скорпион
День удачен для начала очистительной диеты. Но не увлекайтесь ею чрезмерно, не проконсультировавшись с врачом.
Стрелец
Можете рассчитывать на отличные новости. Не стоит доверять интуиции, лучше прислушайтесь к мнению компетентных людей.
Козерог
Общаясь с коллегами, вы получите много хорошей и конструктивной энергии, которая подвигнет вас на действия.
Водолей
В финансовой сфере ожидается затишье. Но это значит, что крупных расходов и потерь не предвидится.
Рыбы
Вы можете рассчитывать на позитивные новости от старых знакомых. Займитесь оздоровлением своего организма.