Названы возможные сроки открытия российских границ 

Ранее эксперты АТОР выражали надежду, что международное авиасообщение возобновится 15 июля. По их мнению, в первую очередь должна были быть запущены рейсы из России в страны СНГ, затем по самым популярным туристическим направлениям. Впоследствии мнение туроператоров изменилось.

«Возобновление международного авиасообщения до конца июля — это будет почти чудо. Самый оптимистичный сценарий на данный момент — это в конце сентября, в октябре», — заявила Майя Ломидзе.

Она предположила, что в эти сроки могут быть запущены рейсы в страны Средиземноморья, ставшие популярными для посещения российскими туристами в последние 10 лет. Судьба открытия российских границ для сообщения с азиатскими странами, а также с Арабскими Эмиратами и Израилем, до сих пор остается не ясной, отметила исполнительный директор АТОР.