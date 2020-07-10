Костенко подстраховалась на случай развода с Тарасовым! Вовсе не такая уж и простая

Футболист Дмитрий Тарасов привлек внимание пользователей сети скандальными разводами. С первой женой он развелся из-за Ольги Бузовой. Женщина подала на раздел имущества и затребовала большие алименты. Сумму обязательств перед дочкой Тарасов до сих пор безуспешно пытается уменьшить.

Ольгу он сразу поставил в заведомо невыгодные условия и заставил подписать брачный договор. Согласно этим бумагам телеведущая в случае развода не имела права претендовать на имущество и другие материальные блага футболиста.

Этого Дмитрию показалось недостаточно. Он отобрал подаренный жене автомобиль, заранее оформленный на его имя. Этот поступок вызвал бурное осуждение со стороны пользователей сети. Они окрестили мужчину мелочным и неспособным на благородные поступки. Ситуация усугублялась тем, что разлад произошел по вине самого спортсмена. Он изменил законной жене.

На таком фоне фолловеры принялись с удвоенным рвением наблюдать за тем, как складывается личная жизнь спортсмена с третьей супругой.

Тарасов и Костенко. ФОТО: Instagram

Тарасов отмечает экономность и неприхотливость Насти. Между тем поклонники пары обратили внимание, что подаренную машину футболист вновь оформил на себя. Они стали переживать за Костенко.

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов ФОТО: Instagram

На днях выяснилось: Настя оказалась предусмотрительной. Отвечая на вопрос о брачном контракте, модель пояснила, что не подписывала никаких бумаг. Женщина не против подобных договоров в целом и отмечает, что в Европе это нормальная практика. При этом для себя она считает их неприемлемыми. По словам, Костенко при расставании всегда нужно оставаться людьми. А если совместная жизнь не сложилась, договориться можно без бумаг.

Скриншот Анастасии Коваленко, Instagram. ФОТО: Instagram

Поклонников порадовала такая дальновидность Насти. Не подписывая договор и имея двух детей от Дмитрия, модель в случае развода может спокойно претендовать на половину имущества.