Считали дни. Сати Казанова встретилась с мужем-итальянцем после мучительной разлуки

Экс-солистка "Фабрики" не полетела к своему мужу Стефано Тиоццо в Италию из-за коронавируса. Последние два года пара живет на две страны. Прошлой осенью Сати говорила, что планирует переехать из России в Италию к супругу, но это пришлось отложить. Четыре месяца влюбленным приходилось поддерживать общение через звонки и интернет.