Считали дни. Сати Казанова встретилась с мужем-итальянцем после мучительной разлуки

Из-за закрытых границ Сати Казанова не смогла вылететь в Италию. В связи с этим супруги не виделись почти четыре месяца, пишут Дни.ру.
Экс-солистка "Фабрики" не полетела к своему мужу Стефано Тиоццо в Италию из-за коронавируса. Последние два года пара живет на две страны. Прошлой осенью Сати говорила, что планирует переехать из России в Италию к супругу, но это пришлось отложить. Четыре месяца влюбленным приходилось поддерживать общение через звонки и интернет.
Радостная певица опубликовала историю в Instagram, где продемонстрировала, что уже неплохо разбирается в местном языке. Она написала "Не виделись мы 132 дня" на двух языках в своем микроблоге.
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