Долгожданное выступление Томаса Андерса в Тойла отменяется, но это не повод для грусти!

На этой неделе на тойлаской певческой эстраде должен был выступить Томас Андерс, который обрел известность как солист ансамбля «Modern Talking», однако из-за коронавируса и связанных с ним ограничений концерт перенесли на год.

По три артиста в каждый из двух дней

Вместо этого фестиваль «Retrolegend» привезет в Тойла эстонских артистов. В пятницу, 10 июля в 20.00 на сцену выйдет бенд Койта Тооме и в качестве специального гостя присоединится Сара, с которой Тооме пел в ансамбле 1990-х годов "Code One". Затем сцену займут «Smilers» и «5Miinust», после чего состоится ночная дискотека.

Субботняя программа тоже опирается на трех артистов - «Hellad Velled», Анне Вески с ансамблем и «Terminaator». Праздник завершится ночной дискотекой.

По словам организатора Хейко Мерикан, к началу недели была распродана половина концертных билетов. "Продаю билеты по отдельности на пятницу и на субботу, но и на два дня сразу. Пятница чрезвычайно популярна, на субботу спрос по какой-то причине скромнее".



Билеты можно приобрести на сайте Piletilevi. Полный билет на один день стоит 18 евро, для пенсионеров (действителен при предъявлении пенсионного удостоверения) - 12 евро, для детей младше 12 лет вход бесплатный. Полный билет на два дня можно приобрести за 30 евро.

«С Томасом Андерсом договорились, что он даст концерт в Тойла 10 июля 2021 года»,