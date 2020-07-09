Джиган: «Я официально психбольной. У меня есть карточка»

Джиган признается, чтобы вернуться к нормальной жизни ему пришлось пройти реабилитацию в четырех разных клиниках. При этом лечение далось артисту нелегко: почти каждый день ему делали уколы и ставили капельницы. К счастью, он быстро пошел на поправку, правда, теперь находится на учете у специалистов. «Я официально психбольной, у меня есть карточка. Мне пока нельзя водить машину», — заявил рэпер.

По словам музыканта, все беды начались после ночных гулянок в Майами, которые, как выяснилось позже, организовывали дилеры. Празднуя день рождения долгожданного сына, Джиган не заметил, как в один из вечеров ему подсунули тяжелые наркотики.

Мне стало очень плохо, и я пошел в туалет. Думал, что там будет душ, — делился рэпер в YouTube-шоу «Что было дальше?» — Я разделся, стою голый, а душа нет... Туда заходит охрана клуба, и я начал с ними драться. В итоге оказался за решеткой. Помню, женщина из полиции меня спросила: «Что с вами?» А у меня глаза стеклянные, работает только 30 процентов сознания. Я говорю: «Это все клип. Мы снимаем музыкальное видео. Я порноактер!

Напомним, что снимок обнаженного и закованного в наручники Джигана мгновенно разлетелся по Сети. Поклонники были шокированы скандальной выходкой музыканта, а Оксана стала все чаще рассказывать о проблемах в семье. «Кое-как меня довезли до Москвы. Конечно, дома было стыдно, накосячил», — вздыхал рэпер.

Несколько месяцев 34-летний Джиган пытался вернуть доверие супруги. Оксана же была настроена решительно и даже подала документы на развод. Причем поводом для отчаянного шага стало не только неадекватное поведение артиста, но и его многочисленные тайные романы.

Все десять лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему. Он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи, божился, что любит только меня и никогда не изменял,

— негодовала модель.