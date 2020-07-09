«Я не виновен»: cемья Захарова отреагировала на отрицание виновности Ефремова в ДТП

«Так как господин Ефремов более не признает свою вину в ДТП, совершенном 8 июня со смертельным исходом, унесшим жизнь Сергея Захарова, то прощать Михаила Ефремова не за что. Также при таких обстоятельствах речь о компенсациях не должна иметь место по определению. Тем более, что и до этого мы всегда отказывались от любых денежных возмещений со стороны Михаила Ефремова»,