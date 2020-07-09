«Я не виновен»: cемья Захарова отреагировала на отрицание виновности Ефремова в ДТП

Комментарий родственников погибшего передал адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский, пишет новостной портал 5-tv.ru.
Адвокат родственников Сергея Захарова, который погиб в московском ДТП с российским актером Михаилом Ефремовым, передал реакцию семьи умершего на недавнее заявление звезды. Накануне правозащитник артиста Эльман Пашаев сообщил, что Ефремов отказался признавать себя виновнымв смертельной аварии.
«Так как господин Ефремов более не признает свою вину в ДТП, совершенном 8 июня со смертельным исходом, унесшим жизнь Сергея Захарова, то прощать Михаила Ефремова не за что. Также при таких обстоятельствах речь о компенсациях не должна иметь место по определению. Тем более, что и до этого мы всегда отказывались от любых денежных возмещений со стороны Михаила Ефремова»,
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев утверждал, что расследование уголовного дела еще продолжается. Он также, не вдаваясь в подробности, сообщил, что актер отказался признавать себя виновным в смертельном ДТП. По словам Пашаева, в аварии, в которой погиб курьер Сергей Захаров, участвовала машина Ефремова, а в салоне актер мог быть и не один.
Ранее Михаил Ефремов неоднократно предлагал компенсацию ущерба семьи Захарова, однако родственники погибшего отказывались от получения денежных средств. Они не раз подчеркивали, что намерены отстоять свою правоту в суде.