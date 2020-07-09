Кардашьян не узнать: за карантин внешность женщины изменилась до неузнаваемости

В этом году Хлоя не только похудела и изменила цвет волос. Фанаты отмечают, что у нее изменился нос, губы, овал лица и даже разрез глаз. Вчера Кардашьян выложила очередное фото, на котором ее не узнать, и написала:

Я так молодо здесь выгляжу. Может, это из-за толстовки?

Khloé Kardashian. ФОТО: Tinseltown / Shutterstock.com

За последние несколько месяцев Хлоя Кардашьян изменилась настолько, что стала почти неузнаваемой. Из-за карантина и ограничений, вызванных пандемией, она почти не попадает в объективы папарацци, а если попадает, то с маской на лице. Поэтому поклонникам сестры Кардашьян остается лишь ориентироваться на ее Instagram. А на публикуемых знаменитостью фото у нее совсем другая внешность, и непонятно, сделала ли Хлоя пластику или просто обманывает пользователей с помощью фотошопа, пишет портал PopCornNews.