Кардашьян не узнать: за карантин внешность женщины изменилась до неузнаваемости

Внешность мировой селебрити настолько изменилась, что её не узнать! Поклонники выражают недовольство, после новой фотографии, которую опубликовала звезда реалити шоу.
В этом году Хлоя не только похудела и изменила цвет волос. Фанаты отмечают, что у нее изменился нос, губы, овал лица и даже разрез глаз. Вчера Кардашьян выложила очередное фото, на котором ее не узнать, и написала:
Я так молодо здесь выгляжу. Может, это из-за толстовки?
За последние несколько месяцев Хлоя Кардашьян изменилась настолько, что стала почти неузнаваемой. Из-за карантина и ограничений, вызванных пандемией, она почти не попадает в объективы папарацци, а если попадает, то с маской на лице. Поэтому поклонникам сестры Кардашьян остается лишь ориентироваться на ее Instagram. А на публикуемых знаменитостью фото у нее совсем другая внешность, и непонятно, сделала ли Хлоя пластику или просто обманывает пользователей с помощью фотошопа, пишет портал PopCornNews.
«Почему ты продолжаешь проводить работы над своим лицом? Ты великолепна как ты есть. Не пойми меня неправильно, ты по-прежнему великолепна, но я даже не узнаю тебя больше!». «Ты выглядишь моложе, потому что у тебя много денег и ты подталкиваешь женщин исправлять свою внешность в угоду мужчинам», «О боже, это Хлоя? Что с ней случилось?», «Тут тысячи пластических операций», «Может, это вообще Кайли?» — ответили Хлое в комментариях.