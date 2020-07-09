«О чем вы думаете?» Звезда Playbоу обнажила свою гордость

Девушка кокетливо поинтересовалась у своих фанатов, на какие мысли наводит их фото, где она показала свой вид сзади, прикрытый лишь практически незаметными стрингами. Модель и телеведущая родилась в Ростове, но живет в Лондоне, так что обратилась к подписчикам сразу и на русском, и на английском языке.

О чем Вы думаете, когда смотрите на это фото? Только честно! What do you think when you look at this photo? Only honestly!

— подписала она снимок.

Поклонники модели, которая неоднократно принимала участие в съемках для Playbоу и конкурсах красоты, не смогли пройти мимо ее прелестей.

«Ни о чем, мозг прост отключается»;

«Просто больше не могу сосредоточиться ни на каких других мыслях»;

«Запечатлел бы на холсте», — оставили комментарии русскоязычные подписчики.

Не оставили без внимания новый снимок и англоязычные фанаты.

«That I want to bury my face in there» — «Хочу зарыться туда лицом» (Прим. ред.)

«I think you should NEVER wear clothes again» — «Мне кажется, тебе не стоит одеваться больше НИКОГДА» (прим. ред.)